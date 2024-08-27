У Києві розпочався Форум за участі головного керівництва України - що обговорять

Форум. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 27 серпня, розпочався форум за участю керівників державних інституцій. Він має завершитися пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Форум з керівниками держінституцій

Темою обговорення на Форумі стала війна та кроки України на шляху до справедливого миру. На заході виступить керівництво країни, зокрема заплановано участь:

Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля;

Міністра оборони Рустема Умєрова;

Генерального прокурора Андрія Костіна;

Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;

Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в онлайн-режимі;

Відомо, що закінчиться все пресконференцією Президента Володимира Зеленського.

Форум. Фото: Новини.LIVE

Форум. Фото: Новини.LIVE

Форум. Фото: Новини.LIVE

Водночас участь Головного Управління розвідки та Служби безпеки України не передбачена.