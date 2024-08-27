У Києві розпочався Форум за участі головного керівництва України - що обговорять

У Києві розпочався Форум за участі керівництва країни — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE
27 серпня 2024 11:15
Форум. Фото: Новини.LIVE
У Києві у вівторок, 27 серпня, розпочався форум за участю керівників державних інституцій. Він має завершитися пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
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Темою обговорення на Форумі стала війна та кроки України на шляху до справедливого миру. На заході виступить керівництво країни, зокрема заплановано участь:
- Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля;
- Міністра оборони Рустема Умєрова;
- Генерального прокурора Андрія Костіна;
- Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;
- Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в онлайн-режимі;
Відомо, що закінчиться все пресконференцією Президента Володимира Зеленського.
Водночас участь Головного Управління розвідки та Служби безпеки України не передбачена.
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