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В Киеве начинает новый сезон детская железная дорога: режим работы и цены на билеты

5 апреля 2023 12:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Детская железная дорога Киева
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве с 15 апреля стартует юбилейный, 70-й сезон работы детской железной дороги. Она будет работать с четверга по воскресенье, стоимость проезда для детей будет стоить от 50 до 100 грн.

Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци.

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Новый сезон детской железной дороги Киева

В столице с 15 апреля начнет новый, уже 70-й сезон детская железная дорога.

В этот сезон будет осуществляться как движение поездов, так и учебно-производственная практика.

Режим работы железной дороги

Киевская детская железная дорога будет работать в 2023 году в смешанном графике. В апреле, мае, сентябре и октябре она будет работать исключительно по выходным, а летом, в июне, июле и августе — с четверга по воскресенье.

График работы детской железной дороги:

  • четверг, пятница — с 11:10 до 17:10;
  • суббота, воскресенье — с 10:30 до 18:50.

Стоимость билетов

Цена на услуги столичной детской железной дороги дифференцирована.

Она зависит от типа вагона:

  • общий вагон: взрослый — 100 грн, детский — 50 грн;
  • ретровагон: взрослый — 120 грн, детский — 60 грн;
  • вагон класса люкс: взрослый — 150 грн, детский — 100 грн.

Посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги стоит 40 грн., а выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники — 50 грн.

Напомним, что на новогодние праздники в сезоне 2022-23 гг. Укрзализныця запустила сказочный ретро-поезд.

Фото: Facebook-страница Укрзализныци

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