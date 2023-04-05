В Киеве начинает новый сезон детская железная дорога: режим работы и цены на билеты
В Киеве с 15 апреля стартует юбилейный, 70-й сезон работы детской железной дороги. Она будет работать с четверга по воскресенье, стоимость проезда для детей будет стоить от 50 до 100 грн.
Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци.
Новый сезон детской железной дороги Киева
В столице с 15 апреля начнет новый, уже 70-й сезон детская железная дорога.
В этот сезон будет осуществляться как движение поездов, так и учебно-производственная практика.
Режим работы железной дороги
Киевская детская железная дорога будет работать в 2023 году в смешанном графике. В апреле, мае, сентябре и октябре она будет работать исключительно по выходным, а летом, в июне, июле и августе — с четверга по воскресенье.
График работы детской железной дороги:
- четверг, пятница — с 11:10 до 17:10;
- суббота, воскресенье — с 10:30 до 18:50.
Стоимость билетов
Цена на услуги столичной детской железной дороги дифференцирована.
Она зависит от типа вагона:
- общий вагон: взрослый — 100 грн, детский — 50 грн;
- ретровагон: взрослый — 120 грн, детский — 60 грн;
- вагон класса люкс: взрослый — 150 грн, детский — 100 грн.
Посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги стоит 40 грн., а выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники — 50 грн.
Напомним, что на новогодние праздники в сезоне 2022-23 гг. Укрзализныця запустила сказочный ретро-поезд.
Фото: Facebook-страница Укрзализныци