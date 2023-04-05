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У Києві розпочинає новий сезон дитяча залізниця: режим роботи і ціни на квитки

5 квітня 2023 12:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дитяча залізниця Києва
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Києві з 15 квітня стартує ювілейний, 70-й сезон роботи дитячої залізниці. Працюватиме вона з четверга по неділю, вартість проїзду для дітей коштуватиме від 50 до 100 грн.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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У столиці з 15 квітня розпочне новий, вже 70-й сезон дитяча залізниця.

Під час цього сезону буде здійснюватися як рух поїздів, так і навчально-виробнича практика.

Режим роботи залізниці

Київська дитяча залізниця працюватиме 2023 року у змішаному графіку. У квітні, травні, вересні й жовтні вона функціонувати винятково по вихідних, а улітку, у червні, липні та серпні — з четверга по неділю.

Графік роботи дитячої залізниці Києва:

  • четвер, п'ятниця — з 11:10 до 17:10;
  • субота, неділя — з 10:30 до 18:50.

Вартість квитків

Ціна на послуги столичної дитячої залізниці є диференційованою.

Вона залежить від типу вагону:

  • загальний вагон: дорослий — 100 грн, дитячий — 50 грн;
  • ретровагон: дорослий — 120 грн, дитячий — 60 грн;
  • вагон класу люкс: дорослий — 150 грн, дитячий — 100 грн.

Відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці коштує 40 грн, а виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки — 50 грн.

Нагадаємо, що на новорічні свята в сезоні 2022-23 рр. Укрзалізниця запустила казковий ретро-поїзд.

Фото: Facebook-сторінка Укрзалізниці

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