У Києві розпочинає новий сезон дитяча залізниця: режим роботи і ціни на квитки
У Києві з 15 квітня стартує ювілейний, 70-й сезон роботи дитячої залізниці. Працюватиме вона з четверга по неділю, вартість проїзду для дітей коштуватиме від 50 до 100 грн.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Новий сезон дитячої залізниці Києва
У столиці з 15 квітня розпочне новий, вже 70-й сезон дитяча залізниця.
Під час цього сезону буде здійснюватися як рух поїздів, так і навчально-виробнича практика.
Режим роботи залізниці
Київська дитяча залізниця працюватиме 2023 року у змішаному графіку. У квітні, травні, вересні й жовтні вона функціонувати винятково по вихідних, а улітку, у червні, липні та серпні — з четверга по неділю.
Графік роботи дитячої залізниці Києва:
- четвер, п'ятниця — з 11:10 до 17:10;
- субота, неділя — з 10:30 до 18:50.
Вартість квитків
Ціна на послуги столичної дитячої залізниці є диференційованою.
Вона залежить від типу вагону:
- загальний вагон: дорослий — 100 грн, дитячий — 50 грн;
- ретровагон: дорослий — 120 грн, дитячий — 60 грн;
- вагон класу люкс: дорослий — 150 грн, дитячий — 100 грн.
Відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці коштує 40 грн, а виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки — 50 грн.
Нагадаємо, що на новорічні свята в сезоні 2022-23 рр. Укрзалізниця запустила казковий ретро-поїзд.
Фото: Facebook-сторінка Укрзалізниці