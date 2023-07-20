В Киеве расследуют странные обстоятельства, при которых умерла 36-летняя роженица

Киевский роддом №2. Иллюстративное фото: google.com

После родов умерла 36-летняя роженица в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины (четвертый роддом). Женщина родила мертвого ребенка, а к утру следующего дня умерла сама.

Об этом пишет ТСН.

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Как рассказывает мужчина умершей Александр, 13 июля Татьяне стало плохо, у нее поднялась температура. Женщина была на 36-й неделе беременности третьим ребенком. Александр вызвал "скорую" помощь, женщину забрали в четвертый роддом в Оболонском районе столицы.

"Буквально через несколько часов скупился, все что нужно было для ребенка. Тогда мне позвонила жена и говорит, что ребенок не дышит по УЗИ. Будет рожать сама, потому что они ей сказали, что будут вызывать, поставят капельницу, чтобы вызвать схватки. Я приехал туда. Понятно, что ребенка нет… он не родился. Мы с ней пообщались", — говорит мужчина.

По словам мужчины, перед самыми родами врачи просили подписать документ на утилизацию тела ребенка. Супруги отказались и заявили, что будут решать этот вопрос с утра после рождения ребенка.

Как прошли роды

Александр рассказывает, что роды, вроде бы, прошли нормально и врачи заверили, что ехать не нужно.

"В час ночи перезвонила мне жена. Говорит, что в принципе роды прошли нормально. Но ребенок мертв. На заднем плане сильно меня уверяли, что будет все в порядке, мы сейчас ей ставим какую-то капельницу и все будет прекрасно. Жена сказала, что все в порядке", ехать не надо. Ну и у нас ехать уже нельзя, потому что комендантский час. В семь утра я начал звонить на телефон, уже никто не поднимал трубку. А где-то в районе 9-10 часов уже перезвонили, сказали, что все…", — рассказывает Александр.

После известия о смерти мужчине сказали, что к ним ехать не нужно сейчас, только после того, как сделают экспертизу.

"Ну и, соответственно, мы начали свои действия. Поехали ускорять процессы экспертизы. Как нам рассказали, что практически всех хотели уже "зарядить" деньгами. Но врачи не взяли на себя такую ответственность. Написали, что она умерла от потери крови, к ней никто не подошел, ну и порваны все женские органы. От потери крови люди без рук, без ног остаются живыми. Как можно от потери крови умереть в роддоме… Это бред", — говорит муж Татьяны.

Что сказали в родильном отделении

По словам врачей, они сделали все возможное, чтобы спасти женщину.

"Женщина родила в тот же день, к сожалению, мертвого мальчика. Кровопотеря во время родов была небольшая, поэтому, согласно всем нашим протоколам, в послеродовом периоде женщина находилась в родильном зале. У женщины были обычные послеродовые выделения. Тяжелое состояние пациентки развилось внезапно "Поэтому ее транспортировали в отделение реанимации, где проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но они, к сожалению, эффекта не дали и женщина умерла", — говорит исполняющая обязанности директора Киевского городского центра репродуктивной и пренатальной медицины Оксана Голикова.

Родные считают, что трагедия произошла из-за халатности врачей. Продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физруком". Он скончался в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.