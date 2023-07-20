У Києві розслідують дивні обставини, за яких померла 36-річна породілля

Київський пологовий будинок №2. Ілюстративне фото: google.com

Після пологів померла 36-річна породілля в Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини (четвертий пологовий будинок). Жінка народила мертву дитину, а на ранок наступного дня померла сама.

Про це пише ТСН.

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Як розповідає чоловік померлої Олександр, 13 липня Тетяні стало зле, у неї підвищилася температура. Жінка була на 36-му тижні вагітності третьою дитиною. Олександр викликав "швидку" допомогу, жінку забрали до четвертого пологового, що в Оболонському районі столиці.

"Буквально за кілька годин скупився, все що потрібно було для дитини. Тоді мені зателефонувала дружина і каже, що дитина не дихає за УЗД. Народжуватиме сама, бо вони їй сказали, що викликатимуть, поставлять крапельницю, щоб викликати перейми. Я приїхав туди. Зрозуміло, що дитини немає… вона не народилася. Ми з нею поспілкувалися", — каже чоловік.

За словами чоловіка, перед самими пологами лікарі просили підписати документ на утилізацію тіла дитини. Подружжя відмовилося та заявило, що будуть вирішувати це питання зранку після народження дитини.

Як пройшли пологи

Олександр розповідає, що пологи начебто пройшли нормально і лікарі запевнили, що їхати не потрібно.

"О першій ночі передзвонила мені дружина. Говорить, що в принципі пологи минули нормально. Але дитина мертва. На задньому плані сильно мене запевняли, що буде все гаразд, ми зараз їй ставимо якусь крапельницю, і все буде чудово. Дружина сказала, що все гаразд, їхати не треба. Ну і у нас їхати вже не можна, бо комендантська година. О сьомій ранку я почав дзвонити на телефон, вже ніхто не підіймав слухавку. А десь у районі 9-10 години вже передзвонили, сказали, що все…" — розповідає Олександр.

Після звістки про смерть чоловікові сказали, що до них їхати не треба зараз — лише після того, як зроблять експертизу.

"Ну і, відповідно, ми розпочали свої дії. Поїхали пришвидшувати процеси експертизи. Як нам розповіли, що практично всіх хотіли вже "зарядити" грошима. Але лікарі не взяли на себе таку відповідальність. Написали, що вона померла від втрати крові, до неї ніхто не підійшов, ну і порвано всі жіночі органи. Від втрати крові люди без рук, без ніг залишаються живими. Як можна від втрати крові померти у пологовому будинку… Це маячня", — каже чоловік Тетяни.

Що сказали в пологовому відділенні

За словами лікарів, вони зробили все можливе, аби врятувати жінку.

"Жінка народила в той же день, на жаль, мертвого хлопчика. Крововтрата під час пологів була невелика, тому, згідно із усіма нашими протоколами, у післяпологовому періоді жінка перебувала у пологовій залі. У жінки були звичайні післяпологові виділення. Тяжкий стан пацієнтки розвинувся раптово. Тому її транспортували до відділення реанімації, де проводили всі необхідні реанімаційні заходи. Але вони, на жаль, ефекту не дали і жінка померла", — каже виконувачка обов’язків директора Київського міського центру репродуктивної та пренатальної медицини Оксана Голікова.

Рідні вважають, що трагедія сталася через недбалість лікарів. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня.