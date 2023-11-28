В Киеве расследуют возможную кражу 4,6 млн грн во время ремонта дороги

Ремонт дороги. Фото: Pixabay

В Киеве расследуют возможную кражу государственных средств во время ремонта дороги в Соломенском районе. ЧП "КИЇВШЛЯХБУД", которое выполняло работы, могло подделать акты выполненного ремонта, где завысило стоимость асфальтобетонной смеси на 4,6 млн грн.

Об этом сообщает "Следствие Инфо" со ссылкой на Prozorro.

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Кража на ремонте дороги

В начале августа прошлого года КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района Киева" объявило тендер на ремонт дорог на Чоколовском бульваре в Соломенском районе. На это из городского бюджета было выделено 19 млн грн.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

На торги пришла одна компания — ЧП "КИЇВШЛЯХБУД". Она предложила почти 19 млн грн. за свои услуги. С ней решили заключить договор. Согласно ему компания должна была выполнить все ремонтные работы до 1 ноября 2022 года. Она проделала работу и получила деньги в конце прошлого года.

Правоохранители заинтересовались этим договором. Они провели экспертизу качества выполненных работ и обнаружили, что компания завысила стоимость асфальтобетонной смеси на 4,6 млн грн.

По словам правоохранителей, директор предприятия Александр Ращупкин подделал акты приемки выполненных работ, где завысил стоимость асфальтобетонной смеси, а исполняющий обязанности начальника КП "ДЭУ Соломенского района" Владимир Федчишин не проверил эти акты и подписал их. Они считают, что мужчины могли сговориться, чтобы украсть деньги.

В начале августа этого года Ращупкину объявили подозрение в завладении бюджетными средствами организованной группой и подделке документов. Если суд признает его виновным, ему грозит 12 лет тюрьмы, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.

В начале августа Федчишину также объявили подозрение в служебной халатности. Ему грозит пять лет тюрьмы, лишение права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет и 1 млн грн штрафа.

Напомним, главное управление Национальной полиции в Полтавской области хочет потратить на модернизацию интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики почти 27 млн грн. Правоохранители заказали услугу у компании, которую внесли в список международных спонсоров войны.

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