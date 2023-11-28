У Києві розслідують можливу крадіжку 4,6 млн грн під час ремонту дороги

Ремонт дороги. Фото: Pixabay

У Києві розслідують можливу крадіжку державних коштів під час ремонту дороги у Солом'янському районі. ПП "КИЇВШЛЯХБУД", яке виконувало роботи, могло підробити акти виконаного ремонту, де завищило вартість асфальтобетонної суміші на 4,6 млн грн.

Про це повідомляє "Слідство Інфо" з посиланням на Prozorro.

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Крадіжка на ремонті дороги

На початку серпня минулого року КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м.Києва" оголосило тендер на ремонти доріг на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі. На це з міського бюджету виділили 19 млн грн.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

На торги прийшла одна компанія — ПП "КИЇВШЛЯХБУД". Вона запропонувала майже 19 млн грн за свої послуги. З нею вирішили укласти договір. Згідно з ним, компанія повинна була виконати усі ремонтні роботи до 1 листопада 2022 року. Вона виконала роботу й отримала гроші у кінці минулого року.

Правоохоронці зацікавилися цим договором. Вони провели експертизу якості виконаних робіт та виявили, що компанія завищила вартість асфальтобетонної суміші на 4,6 млн грн.

За словами правоохоронців, директор підприємства Олександр Ращупкін підробив акти приймання виконаних робіт, де завищив вартість асфальтобетонної суміші, а виконувач обов’язків начальника КП "ШЕУ Солом’янського району" Володимир Федчишин не перевірив ці акти та підписав їх. Вони вважають, що чоловіки могли змовитися, щоб вкрасти гроші.

На початку серпня цього року Ращупкіну оголосили підозру у заволодінні бюджетними коштами організованою групою й підробці документів. Якщо суд визнає його винним, то йому загрожує 12 років в’язниці, заборона обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.

На початку серпня Федчишину також оголосили підозру в службовій недбалості. Йому загрожує п'ять років в’язниці, позбавлення права займатися певною діяльністю впродовж трьох років та 1 млн грн штрафу.

Нагадаємо, головне управління Національної поліції в Полтавській області хоче витратити на модернізацію інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики майже 27 млн грн. Правоохоронці замовили послугу в компанії, яку внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

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