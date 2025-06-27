ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве — авто выехало на встречную

В Киеве разбитое авто вылетело на встречную полосу — видео ДТП
Вечером, 26 июня, в Киеве, на бульваре Леси Украинки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой иномарки. По предварительным данным, автомобиль по неустановленным причинам выехал на встречную полосу.
Аварию подтвердили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Автомобиль вылетел на встречную полосу
На месте происшествия работали правоохранители, которые оградили участок и организовали объезд. Из-за ДТП в районе аварии вечером образовалась пробка. Информации о пострадавших пока не поступало.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние транспортного средства, дорожные условия и возможную превышенную скорость.
В соцсетях начали распространять видео, записанное на видеорегистратор другой машины, где видно, как автомобиль едет на большой скорости. Затем авто бросает резко влево, вероятно, водитель не справился с управлением.
Окончательные выводы будут обнародованы после завершения проверки.
Напомним, во Львовской области возник скандал из-за ДТП с участием полиции. Патрульные на большой скорости сбили подростка и поехали дальше, не оказав помощи.
Кроме того, в Румынии вчера, 26 июня, произошло масштабное ДТП — перевернулся автобус с 55 украинцами.
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