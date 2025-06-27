ДТП на бульварі Лесі Українки у Києві — авто виїхало на зустрічну

У Києві розтрощене авто вилетіло на зустрічну смугу — відео ДТП
Увечері, 26 червня, в Києві, на бульварі Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкової іномарки. За попередніми даними, автомобіль з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу.
Аварію підтвердили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.
Автомобіл вилетів на зустрічну смугу
На місці події працювали правоохоронці, які огородили ділянку та організували об’їзд. Через ДТП у районі аварії ввечері утворився затор. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, включно з технічним станом транспортного засобу, дорожніми умовами та можливою перевищеною швидкістю.
У соцмережах почали поширювати відео, записане на відеореєстратор іншої автівки, де видно, як автомобіль їде на великій швидкості. Потім авто кидає різко вліво, ймовірно, водій не впорався з кермуванням.
Остаточні висновки буде оприлюднено після завершення перевірки.
Нагадаємо, у Львівській області виник скандал через ДТП за участі поліції. Патрульні на великій швидкості збили підлітка та поїхали далі, не надавши допомоги.
Крім того, в Румунії вчора, 26 червня, сталась масштабна ДТП — перевернувся автобус із 55 українцями.
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