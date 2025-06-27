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Головна Київ У Києві розтрощене авто вилетіло на зустрічну смугу — відео ДТП

У Києві розтрощене авто вилетіло на зустрічну смугу — відео ДТП

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 08:43
ДТП на бульварі Лесі Українки у Києві — авто виїхало на зустрічну
Машину від удару викинуло на зустрічну смугу. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Автомобіл вилетів на зустрічну смугу

Увечері, 26 червня, в Києві, на бульварі Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкової іномарки. За попередніми даними, автомобіль з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу.

Аварію підтвердили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

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Автомобіл вилетів на зустрічну смугу

На місці події працювали правоохоронці, які огородили ділянку та організували об’їзд. Через ДТП у районі аварії ввечері утворився затор. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, включно з технічним станом транспортного засобу, дорожніми умовами та можливою перевищеною швидкістю. 

У соцмережах почали поширювати відео, записане на відеореєстратор іншої автівки, де видно, як автомобіль їде на великій швидкості. Потім авто кидає різко вліво, ймовірно, водій не впорався з кермуванням. 

Остаточні висновки буде оприлюднено після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Львівській області виник скандал через ДТП за участі поліції. Патрульні на великій швидкості збили підлітка та поїхали далі, не надавши допомоги. 

Крім того, в Румунії вчора, 26 червня, сталась масштабна ДТП — перевернувся автобус із 55 українцями. 

ДТП Київ аварія авто
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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