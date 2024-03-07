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В Киеве СБУ нейтрализовала сеть коллаборантов, агитировавших за "русский мир"

7 марта 2024 17:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве СБУ нейтрализовала сеть коллаборантов, агитировавших за "русский мир"
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве Служба безопасности Украины задержала коллаборантов, агитировавших поддерживать идеологию рашизма. Предатели оправдывали вооруженную агрессию России против Украины и призывали к захвату всей территории государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 7 марта.

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СБУ обезвредила еще одну сеть действовавших в столице прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и дискредитировали Силы обороны Украины.

В результате операции украинских спецслужб был задержан охранник столичного автопаркинга, который называл себя сторонником Путина.

"По данным следствия, киевлянин распространял на своей странице в "Одноклассниках" призывы в поддержку главы Кремля и продолжение войны против Украины", — говорится в материалах следствия.

Кроме того, в Киеве разоблачена местная бьюти-блогерка, которая на своих каналах в соцсети TikTok ширила фейки о войне в Украине.

Среди прочего женщина отрицала полномасштабное вторжение РФ и присутствие войск захватчиков на территории Украины.

По разоблаченным фактам были открыты уголовные производства:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

свобода
Сотрудники СБУ проводят следственные действия. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львовской области к 15 годам тюрьмы приговорили боевика так называемой "Луганской народной республики". Мужчина был бойцом незаконного вооруженного формирования и осуществлял наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины.

Мужчина распространял информацию об ВСУ в соцсетях, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты. В настоящее время злоумышленник задержан, ему грозит лишение свободы.

СБУ
Киев
Украина
Коллаборант
арест

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