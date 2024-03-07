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У Києві СБУ нейтралізувала мережу колаборантів, які агітували за "рускій мір"

7 березня 2024 17:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві СБУ нейтралізувала мережу колаборантів, які агітували за "рускій мір"
Співробітники СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві Служба безпеки України затримала колаборантів, які агітували підтримувати ідеологію рашизму. Зрадники виправдовували збройну агресію Росії проти України та закликали до захоплення всієї території держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ у четвер, 7 березня.

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СБУ знешкодила ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у столиці. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та дискредитували Сили оборони України.

Внаслідок операції українських спецслужб було затримано охоронця столичного автопаркінгу, який називав себе прихильником Путіна.

"За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника Кремля та продовження війни проти України", — говориться у матеріалах слідства.

Окрім того, у Києві викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok ширила фейки про війну в Україні.

Серед усього іншого, жінка заперечувала повномасштабне вторгнення РФ і присутність військ загарбників на території України.

За викритими фактами було відкрито  кримінальні провадження:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

свобода
Співробітники СБУ проводять слідчі дії. Фото: скриншот 

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області до 15 років ув'язнення засудили бойовика так званої "Луганської народної республіки". Чоловік був бійцем незаконного збройного формування та здійснював спостереження за діями Збройних сил України.

Чоловік поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах, аби цим могли скористатись російські окупанти. Наразі зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі.

СБУ
Київ
Україна
Колаборант
арешт

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