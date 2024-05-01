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В Киеве СБУ совместно с полицией проверяет документы и авто — что происходит

1 мая 2024 09:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве СБУ совместно с полицией проверяет документы и авто — что происходит
Сотрудники СБУ на улицах Киева. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади, а также прилегающая местность.

Об этом сообщает СБУ.

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"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность", — написали в СБУ, говоря о проведении мер безопасности.

Там добавили, что их основная цель — усилить контрдиверсионную защиту важных государственных объектов и мест скопления людей.

В частности, во время соответствующих мер силовики:

  • производят осмотр территории, отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • проверяют граждан, которые находятся на территории центральной части города.

В ведомстве подчеркивают, что при проведении мероприятий безопасности возможны определенные ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проверка граждан и осмотр автотранспорта. СБУ также призывает иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — написали в СБУ.

Меры безопасности в Киеве
Сотрудники СБУ на улицах Киева. Фото: СБУ
Обзор авто в Киеве
Сотрудники СБУ на улицах Киева. Фото: СБУ
СБУ на Софиевской площади Киева
Сотрудники СБУ на улицах Киева. Фото: СБУ

 

Напомним, в Украине увеличили численность военных Госпогранслужбы для усиления охраны своей границы.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.

СБУ
Киев
война
диверсия
безопасность
война в Украине
столица

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