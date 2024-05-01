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У Києві СБУ спільно з поліцією перевіряє документи та авто — що відбувається

1 травня 2024 09:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві СБУ спільно з поліцією перевіряє документи та авто — що відбувається
Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Працівники Служби безпеки України та поліції проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість. 

Про це повідомляє СБУ. 

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"Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість", — написали в СБУ, говорячи про проведення безпекових заходів. 

Там додали, що основна їх мета — посилити контрдиверсійний захист важливих державних об’єктів та місць скупчення людей. 

Зокрема, під час відповідних заходів силовики:

  • проводять огляд території, окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

У відомстві наголошують, що під час проведення безпекових заходів можливі певні обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також перевірка громадян та огляд автотранспорту. СБУ також закликає мати при собі документи, що посвідчують особу. 

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", — написали в СБУ. 

Заходи безпеки у Києві
Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ
Огляд авто у Києві
Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ
СБУ на Софіївській площі Києва
Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ

 

Нагадаємо, в Україні збільшили чисельність військових Держприкордонслужби для посилення охорони свого кордону. 

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони. 

СБУ
Київ
війна
диверсія
безпека
війна в Україні
столиця

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