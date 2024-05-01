У Києві СБУ спільно з поліцією перевіряє документи та авто — що відбувається

Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України та поліції проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Безпекові заходи у Києві

"Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість", — написали в СБУ, говорячи про проведення безпекових заходів.

Там додали, що основна їх мета — посилити контрдиверсійний захист важливих державних об’єктів та місць скупчення людей.

Зокрема, під час відповідних заходів силовики:

проводять огляд території, окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

У відомстві наголошують, що під час проведення безпекових заходів можливі певні обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також перевірка громадян та огляд автотранспорту. СБУ також закликає мати при собі документи, що посвідчують особу.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", — написали в СБУ.

Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ

Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ

Працівники СБУ на вулицях Києва. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні збільшили чисельність військових Держприкордонслужби для посилення охорони свого кордону.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони.