В Киеве СБУ разоблачила экс-нардепа, подписавшего обращение к Путину о признании "Л/ДНР"

Следователи СБУ. Фото: google.com

Служба безопасности Украины ( СБУ ) собрала мощную доказательную базу на экс-нардепа-коммуниста. Именно он поддерживал агрессию РФ против Украины и подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР".

Об этом сообщает СБУ .

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По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения обвиняемый был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту России.

"В этом "письме" его подписанты просили главу кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Участие в антиукраинских мероприятиях

Также следователи СБУ сообщили, что в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ.

"Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск РФ. После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" рашистов и скорой оккупации Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих", — говорят следователи.

Наказание злоумышленнику

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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