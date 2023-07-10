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В Киеве СБУ разоблачила экс-нардепа, подписавшего обращение к Путину о признании "Л/ДНР"

10 июля 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве СБУ разоблачила экс-нардепа, подписавшего обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Следователи СБУ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины ( СБУ ) собрала мощную доказательную базу на экс-нардепа-коммуниста. Именно он поддерживал агрессию РФ против Украины и подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР".

Об этом сообщает СБУ .

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По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения обвиняемый был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту России.

"В этом "письме" его подписанты просили главу кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Участие в антиукраинских мероприятиях

Также следователи СБУ сообщили, что в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ.

"Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск РФ. После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" рашистов и скорой оккупации Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих", — говорят следователи.

Наказание злоумышленнику

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская областная прокуратура обратилась в суд по взысканию штрафа у одного из подрядчика, не доставившего систему оповещения в сельский совет. Речь идет о сумме в размере 369 тыс. грн. штрафных санкций.

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