У Києві СБУ викрила екснардепа, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Слідчі СБУ. Фото: google.com

Служба безпеки України (СБУ) зібрала потужну доказову базу на екснардепа-комуніста. Саме він підтримував агресію РФ проти України та підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР".

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, незадовго до повномасштабного вторгнення обвинувачений був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента Росії.

"У цьому "листі" його підписанти просили очільника кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", — йдеться в повідомленні.

Участь в антиукраїнських заходах

Також слідчі СБУ повідомили, що протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за "приєднання" захопленої частини сходу України до РФ.

"Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ РФ. Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на "бліцкриг" рашистів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих", — кажуть слідчі.

Покарання зловмиснику

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська обласна прокуратура звернулась до суду щодо стягнення штрафу в одного з підрядника, який не доставив системи оповіщення в сільську раду. Йдеться про суму в розмірі 369 тис. грн штрафних санкцій.