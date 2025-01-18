Финансировал российскую армию — в Киеве задержали работника крупного банка

Задержанный работник банка. Фото: СБУ

В Киеве задержали высокопоставленного сотрудника одного из крупнейших украинских банков, мужчина финансировал российские оккупационные войска. Им оказался директор департамента сопровождения информационных систем финансового учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в субботу, 18 января.

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По информации СБУ, после начала полномасштабной войны мужчина открыл счет на одной из ведущих криптовалютных платформ, по которой систематически переводил средства на цифровые кошельки, принадлежавшие российским военным группировкам. Информацию о сборе денег он получал из пропагандистских Telegram-каналов.

"Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России", — говорится в сообщении.

Спецслужба задержала мужчину в Киеве. Фото: СБУ

Во время обыска в его квартире правоохранители нашли паспорт гражданина РФ, российскую валюту, мобильные телефоны, а также компьютер с поличным.

"Следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — подытожили в СБУ.

Топ-менеджер банка имел российское гражданство. Фото: СБУ

У мужчины нашли деньги. Фото: СБУ

А в Одесской области мужчина шпионил для российских спецслужб. Чтобы не вызывать подозрений, он притворялся девушкой.

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