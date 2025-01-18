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В Киеве СБУ задержала топ-менеджера банка, он донатил армии РФ

18 января 2025 10:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Финансировал российскую армию — в Киеве задержали работника крупного банка
Задержанный работник банка. Фото: СБУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве задержали высокопоставленного сотрудника одного из крупнейших украинских банков, мужчина финансировал российские оккупационные войска. Им оказался директор департамента сопровождения информационных систем финансового учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в субботу, 18 января.

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По информации СБУ, после начала полномасштабной войны мужчина открыл счет на одной из ведущих криптовалютных платформ, по которой систематически переводил средства на цифровые кошельки, принадлежавшие российским военным группировкам. Информацию о сборе денег он получал из пропагандистских Telegram-каналов.

"Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России", — говорится в сообщении.

Задержание банкира в Киеве
Спецслужба задержала мужчину в Киеве. Фото: СБУ

Во время обыска в его квартире правоохранители нашли паспорт гражданина РФ, российскую валюту, мобильные телефоны, а также компьютер с поличным.

"Следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — подытожили в СБУ.

Донатив на армию РФ
Топ-менеджер банка имел российское гражданство. Фото: СБУ
СБУ задержала предателя в Киеве
 У мужчины нашли деньги. Фото: СБУ

А в Одесской области мужчина шпионил для российских спецслужб. Чтобы не вызывать подозрений, он притворялся девушкой.

Также мы писали, что во Львове правоохранители разоблачили мужчину, который по заказу России поджигал автомобили.

СБУ Киев россияне армия госизмена Коллаборант

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