Фінансував російську армію — у Києві затримали посадовця великого банку

У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ
У Києві затримали високопосадовця одного з найбільших українських банків, чоловік фінансував російські окупаційні війська. Ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем фінансової установи.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в суботу, 18 січня.
Банкір донатив на армію РФ
За інформацією СБУ, після початку повномасштабної війни чоловік відкрив рахунок на одній із провідних криптовалютних платформ, через яку систематично переказував кошти на цифрові гаманці, що належали російським військовим угрупованням. Інформацію про збір грошей він отримував з пропагандистських Telegram-каналів.
"Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку в його помешканні правоохоронці знайшли паспорт громадянина РФ, російську валюту, мобільні телефони, а також комп’ютер із доказами злочинної діяльності.
"Слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — підсумували в СБУ.
А на Одещині чоловік шпигував для російських спецслужб. Аби не викликати підозр, він прикидався дівчиною.
Також ми писали, що у Львові правоохоронці викрили чоловіка, який на замовлення Росії підпалював автівки.
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