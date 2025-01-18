Фінансував російську армію — у Києві затримали посадовця великого банку

Затриманий працівник банку. Фото: СБУ

У Києві затримали високопосадовця одного з найбільших українських банків, чоловік фінансував російські окупаційні війська. Ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем фінансової установи.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в суботу, 18 січня.

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За інформацією СБУ, після початку повномасштабної війни чоловік відкрив рахунок на одній із провідних криптовалютних платформ, через яку систематично переказував кошти на цифрові гаманці, що належали російським військовим угрупованням. Інформацію про збір грошей він отримував з пропагандистських Telegram-каналів.

"Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії", — йдеться у повідомленні.

Спецслужба затримала чоловіка у Києві. Фото: СБУ

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці знайшли паспорт громадянина РФ, російську валюту, мобільні телефони, а також комп’ютер із доказами злочинної діяльності.

"Слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — підсумували в СБУ.

Топменеджер банку мав російське громадянство. Фото: СБУ

Вилучені гроші. Фото: СБУ

А на Одещині чоловік шпигував для російських спецслужб. Аби не викликати підозр, він прикидався дівчиною.

Також ми писали, що у Львові правоохоронці викрили чоловіка, який на замовлення Росії підпалював автівки.