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В Киеве СБУ задержали коллаборанта, распространявшего фейковую информацию о войне

19 апреля 2023 13:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Киеве СБУ задержали коллаборанта, распространявшего фейковую информацию о войне
Служба безопасности Украины в амуниции. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

СБУ задержала в Киеве "фиксера", помогавшего РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов.

Об этом информирует СБУ.

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Задержание коллаборанта

В Киеве задержан местный житель, который помогал врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице. Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства "Бел.ru". Он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

"Бел.ru" использовали информацию для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Он также обнародовал свои антиукраинские нарративы на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине.

Во время обысков у него обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

коллаборант Киев
Задержание коллаборанта в Киеве. Фото: СБУ
коллаборант Киев
Задержание коллаборанта в Киеве. Фото: СБУ
коллаборант Киев
Задержание коллаборанта в Киеве. Фото: СБУ
коллаборант Киев
Задержание коллаборанта в Киеве. Фото: СБУ
коллаборант Киев
Задержание коллаборанта в Киеве. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Напомним, что по материалам СБУ будут судить двух изменников Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.

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