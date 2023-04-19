У Києві СБУ затримали колаборанта, який розповсюджував фейкову інформацію щодо війни

Служба безпеки України в амуніції. Фото: google.com

СБУ затримала у Києві "фіксера", який допомагав РФ створювати фейки про війну в Україні. Зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів.

Про це інформує СБУ.

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У Києві затримано місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці. Для цього зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що знаходиться на території Бєлгородської області РФ. Він передавав російським "журналістам" вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

"Бел.ru" використовували інформацію для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Він також оприлюднював свої антиукраїнські наративи на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.

Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Затримання колаборанта у Києві. Фото: СБУ

Затримання колаборанта у Києві. Фото: СБУ

Затримання колаборанта у Києві. Фото: СБУ

Затримання колаборанта у Києві. Фото: СБУ

Затримання колаборанта у Києві. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників України. Вони допомагали російській ФСБ здійснювати хакерські атаки.