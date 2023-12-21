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В Киеве "шахед" влетел в многоэтажку

21 декабря 2023 23:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве "шахед" влетел в многоэтажку
Обстрел Киева
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в одном из районов Киева.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Горожане отмечают попадание обломков в многоэтажку на проспекте Лобановского в Соломенском районе. Как пишет Кличко, произошло возгорание на верхних этажах дома.

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