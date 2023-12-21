В Киеве "шахед" влетел в многоэтажку
21 декабря 2023 23:50
Обстрел Киева
Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в одном из районов Киева.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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Попадание в многоэтажку Киева 21 декабря
Горожане отмечают попадание обломков в многоэтажку на проспекте Лобановского в Соломенском районе. Как пишет Кличко, произошло возгорание на верхних этажах дома.
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