В Киеве "шахед" влетел в многоэтажку

Обстрел Киева

Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в одном из районов Киева.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Попадание в многоэтажку Киева 21 декабря

Горожане отмечают попадание обломков в многоэтажку на проспекте Лобановского в Соломенском районе. Как пишет Кличко, произошло возгорание на верхних этажах дома.