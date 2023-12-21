У Києві "шахед" влетів у багатоповерхівку
Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в одному з районів Києва.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Влучання у багатоповерхівку Києва 21 грудня
Містяни зазначають про влучання уламків у багатоповерхівку на проспекті Лобановського у Солом'янському районі. Як пише Кличко, сталося загоряння на верхніх поверхах будинку.
"Влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби на місці", — вказав Кличко.
У КМВА вказали, що в результаті роботи ППО було збито ворожий безпілотник і його уламки впали на дах житлового будинку.
У столичних телеграм-каналах поширили фото будинку, на верхніх поверхах якого сталося загоряння.
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