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У Києві "шахед" влетів у багатоповерхівку

21 грудня 2023 23:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві "шахед" влетів у багатоповерхівку
Обстріл Києва. Ілюстративне фото:
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в одному з районів Києва.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Містяни зазначають про влучання уламків у багатоповерхівку на проспекті Лобановського у Солом'янському районі. Як пише Кличко, сталося загоряння на верхніх поверхах будинку.

"Влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби на місці", — вказав Кличко.

Повідомлення про влучання уламків
Повідомлення про влучання уламків. Фото: скриншот допису Кличка

У КМВА вказали, що в результаті роботи ППО було збито ворожий безпілотник і його уламки впали на дах житлового будинку.

Повідомлення про влучання уламків
Повідомлення про влучання уламків. Фото: скриншот допису КМВА

У столичних телеграм-каналах поширили фото будинку, на верхніх поверхах якого сталося загоряння.

Будинок, у який сталося влучання уламків дрона
Будинок, у який сталося влучання уламків дрона. Фото: Київ Інфо

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