В Киеве мошенники незаконно завладели квартирами двух умерших киевлян: детали

Мужчине надевают наручники. Иллюстративное фото: pixabay

В столице поймали мошенников, которые незаконным путем получили квартиры умерших жителей Киева. Они завладели жильем, используя поддельные документы.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Участники схемы

По информации следователей, участниками оказались 52-летний мужчина и 58-летняя женщина. Они подделали правоустанавливающие документы для двух квартир в Днепровском и Оболонском районах Киева. Отмечается, что владельцы жилья умерли.

Как действовали злоумышленники

"В дальнейшем фигуранты изготовили фиктивное свидетельство о браке и, выдавая себя за супругов, обратились в суд с иском о разделе имущества между ними. Для этого они также предоставили суду поддельные правоустанавливающие документы на квартиры. Суд удовлетворил иск и решил вопрос о разделе имущества", — говорится в сообщении.

Позже мошенники предоставили нотариусу указанное решение суда и поддельные документы. После чего им удалось зарегистрировать право собственности на квартиры по другому участнику схемы.

Наказание для мошенников

Теперь фейковые супруги задержаны. Также мужчине и женщине сообщили о подозрении.

"Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. На квартиры наложен арест. Следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех участников преступной схемы", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.