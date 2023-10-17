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У Києві шахраї незаконно заволоділи квартирами двох померлих киян: деталі

17 жовтня 2023 18:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві шахраї незаконно заволоділи квартирами двох померлих киян: деталі
Чоловіку одягають наручники. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Учасники схеми

За інформацією слідчих, учасниками виявилися 52-річний чоловік та 58-річна жінка. Вони підробили правовстановлюючі документи для двох квартир в Дніпровському та Оболонському районах Києва. Зазначається, що власники осель померли.

Як діяли зловмисники

"Надалі фігуранти виготовили фіктивне свідоцтво про шлюб та, видаючи себе за подружжя, звернулись до суду з позовом про поділ майна між ними. Для цього вони також надали суду підроблені правовстановлюючі документи на квартири. Суд задовольнив позов та вирішив питання про поділ майна", — йдеться у повідомленні.

Пізніше шахраї надали нотаріусу вказане рішення суду та підроблені документи. Після чого їм вдалося зареєструвати право власності на квартири за іншим учасником схеми.

Покарання для шахраїв

Тепер фейкове подружжя затримано. Також чоловіку та жінці повідомили про підозру. 

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. На квартири накладено арешт. Слідство триває. Проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення усіх учасників злочинної схеми", — додали у повідомленні. 

шахраї незаконно заволоділи квартирами
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.

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