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В Киеве мошенники присвоили виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи

5 марта 2024 17:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве мошенники присвоили виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи
Задержание подозреваемых. Фото: Киевская городская прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая присвоила виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи. Теперь им грозит до 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 5 марта.

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Мошенническую схему организовали двое мужчин 22 и 23 года из Житомирской области. Для своих действий они привлекли к сотрудничеству друзей из различных уголков страны.

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемого в мошенничестве. Фото: Киевская городская прокуратура
Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемого в мошенничестве. Фото: Киевская городская прокуратура

Группировка размещала в Telegram-чатах предложения о быстром заработке на криптовалютных биржах. Интересующихся данной возможностью заработка убеждали купить криптовалюту и отправить её на виртуальные кошельки руководителей этой аферы, обещая возврат суммы с прибылью в размере 2-3%.

"Для того чтобы убедить клиентов перечислять как можно большие суммы, организаторы схемы сначала действительно выплачивали обещанные проценты. Таким образом, "клиенты" начинали верить, что инвестиции действительно возвращаются и покупали уже больше криптовалюты. Уже впоследствии криптомошенники прекращали связь с так называемым инвестором", — сообщили в проккуратуре.

В настоящее время двум мужчинам предъявили обвинения в создании и управлении преступным сообществом и мошенничестве. Ещё одному подозреваемому вменяется обвинение в содействии деятельности организации, а шестерым участникам — в причастности к этой деятельности и мошенничестве.

Задержание подозреваемых
Улики против мошенников. Фото: Киевская городская прокуратура 

Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила заключенного местного исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных.

Ранее во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.

Киев
криптовалюта
деньги
мошенничество
банда
Криминал
преступление

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