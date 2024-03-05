У Києві шахраї привласнили віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі

Затримання підозрюваних. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили злочинне угруповання, яке привласнило віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Шахрайство з віртуальними грошима українців

Шахрайську схему організували двоє чоловіків 22 та 23 роки з Житомирської області. Для своїх дій вони залучили до співпраці друзів із різних куточків країни.

Затримання підозрюваного у шахрайстві. Фото: Київська міська прокуратура

Затримання підозрюваного у шахрайстві. Фото: Київська міська прокуратура

Угруповання розміщувало в Telegram-чатах пропозиції щодо швидкого заробітку на криптовалютних біржах. Тих, хто цікавиться цією можливістю, переконували купити криптовалюту і відправити її на віртуальні гаманці керівників цієї афери, обіцяючи повернення суми з прибутком у розмірі 2-3%.

"Для того, аби переконати клієнтів перераховувати якомога більші суми, організатори схеми спершу справді виплачували обіцяні відсотки. Таким чином "клієнти" починали вірити, що інвестиції справді повертаються та купували вже більше криптовалюти. Вже згодом, криптошахраї припиняли зв'язок з так званим інвестором", — повідомили у прокуратурі.

Наразі двом чоловікам звинуватили у створенні та управлінні злочинною спільнотою та шахрайстві. Ще одного підозрюваного звинувачують у сприянні діяльності організації, а шістьом учасникам — у причетності до цієї діяльності та шахрайстві.

Докази проти шахраїв. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, на Житомирщині СБУ викрила ув'язненого місцевого виправного закладу, який виманював гроші у родичів українських військовополонених.

Раніше у Львові шахрай заволодів приміщенням у центральній частині міста. Для реалізації схеми фігурант використав підроблені документи.