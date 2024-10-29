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В Киеве семь лет тюрьмы получил чиновник Госпродпотребслужбы

29 октября 2024 14:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве должностное лицо Госпотребслужбы получило семь лет тюрьмы
Задержание коррумпированного чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве к семи годам заключения был осужден бывший начальник районного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области. Экс-чиновник наладил схему незаконного получения денег от предпринимателя.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, 29 октября.

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В Киеве суд объявил обвинительный приговор бывшему начальнику одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в Киевской области, обвиняемому в вымогательстве и получении денег от предпринимателей.

Прокурор доказал в судебном порядке, что чиновник наладил незаконную схему вымогательства и получения денег от владельца торговых точек на рынках Киевской области.

Согласно разработанной схеме за беспрепятственную торговлю чиновник требовал и получал ежемесячно по 10 тысяч гривен с одной торговой точки. Он был задержан во время незаконного получения суммы в размере 30 тысяч гривен.

Решением суда мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также экс-чиновник не сможет занять должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

задержали чиновника
Изъятые у экс-чиновника паспорт и деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы сообщали, что во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. За 2 тысячи долларов он пытался решить вопрос о непривлечении к ответственности нетрезвого солдата.

Напомним, что организатор схемы переправки уклонистов в непризнанное Приднестровье пытался привлечь к своей преступной деятельности пограничника.

суд Украина Киев коррупция взятка

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