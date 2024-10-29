У Києві посадовець Держпродспоживслужби отримав сім років в'язниці

У Києві сім років в'язниці отримав чиновник Держпродспоживслужби
У Києві на сім років ув'язнення засудили колишнього начальника районного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Київській області. Експосадовець налагодив схему незаконного одержання грошей від підприємця.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 29 жовтня.
Чиновник налагодив корупційну схему
У Києві суд оголосив обвинувальний вирок колишньому начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в Київській області, обвинуваченому у вимаганні та одержанні грошей від підприємців.
Прокурором доведено в судовому порядку, що посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області.
Згідно з розробленою схемою, за безперешкодну торгівлю чиновник вимагав та отримував щомісяця по 10 тисяч гривень з однієї торговельної точки. Його було затримано під час незаконного отримання суми у розмірі 30 тисяч гривень.
Рішенням суду чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Також ексчиновник не зможе обійняти посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.
Раніше ми повідомляли, що у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. За 2 тисячі доларів він намагався вирішити питання щодо непритягнення до відповідальності нетверезого солдата.
Нагадаємо, що організатор схеми переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров'я намагався залучити до своєї злочинної діяльності прикордонника.
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