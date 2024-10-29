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У Києві сім років в'язниці отримав чиновник Держпродспоживслужби

29 жовтня 2024 14:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві посадовець Держпродспоживслужби отримав сім років в'язниці
Затримання корумпованого чиновника. Фото: Київська міська прокуратура
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві на сім років ув'язнення засудили колишнього начальника районного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Київській області. Експосадовець налагодив схему незаконного одержання грошей від підприємця.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 29 жовтня.

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Чиновник налагодив корупційну схему 

У Києві суд оголосив обвинувальний вирок колишньому начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в Київській області, обвинуваченому у вимаганні та одержанні грошей від підприємців.

Прокурором доведено в судовому порядку, що посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області. 

Згідно з розробленою схемою, за безперешкодну торгівлю чиновник вимагав та отримував щомісяця по 10 тисяч гривень з однієї торговельної точки. Його було затримано під час незаконного отримання суми у розмірі 30 тисяч гривень.

Рішенням суду чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Також ексчиновник не зможе обійняти посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки. 

затримали чиновника
Вилучені в ексчиновника паспорт і гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми повідомляли, що у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. За 2 тисячі доларів він намагався вирішити питання щодо непритягнення до відповідальності нетверезого солдата.

Нагадаємо, що організатор схеми переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров'я намагався залучити до своєї злочинної діяльності прикордонника.

суд Україна Київ корупція хабар

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