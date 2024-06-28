Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве сын работника университета организовал схему уклонения от мобилизации arrow

В Киеве сын работника университета организовал схему уклонения от мобилизации

28 июня 2024 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации через университет
Правоохранитель и работник университета. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве сын через отца, который был работником университета, организовал схему для уклонения от мобилизации. Он помогал военнообязанным стать студентами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

Схема уклонения от мобилизации

Сотрудники Киевской городской прокуратуры объявили подозрение работнику университета, его сыну — военнослужащему военной службы правопорядка и их сообщнику.

В Киеве организована новая схема уклонения от мобилизации
Задержанный мужчина, который помогал уклонистам. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Их подозревают в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц и в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что сын с отцом, являющимся работником университета, вместе с еще одним сообщником за деньги помогали военнообязанным стать студентами во избежание мобилизации. Они также способствовали их успешному обучению.

Правоохранители задокументировали как один из студентов за 200 долларов был переведен на дневную форму обучения в колледже. Мужчине на тот момент было 26 лет.

"Другому военнообязанному, которому уже исполнилось 35 лет, помогли стать студентом высшего учебного заведения на Киевщине за 1500 долларов США. Мужчина не имел соответствующего военно-учетного документа, но в учебном заведении этого не заметили. За это с него дополнительно взяли 300 долларов США", — говорится в сообщении.

Целью поступления мужчин в учебные заведения было оформление отсрочки от мобилизации.

null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, за помощь уклонистам будут судить заместителя главы Фонтанского сельсовета Одесской области. Речь идет о Петре Щирбе, который за 4800 долларов обещал призывникам помочь избежать мобилизации.

Также в Украине продолжают ликвидировать схемы для выезда мужчин призывного возраста за границу. Так, с начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 таких преступных групп.

Киев
война
студенты
прокуратура
мобилизация
Университет
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы