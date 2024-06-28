В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации через университет

Правоохранитель и работник университета. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве сын через отца, который был работником университета, организовал схему для уклонения от мобилизации. Он помогал военнообязанным стать студентами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 28 июня.

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Схема уклонения от мобилизации

Сотрудники Киевской городской прокуратуры объявили подозрение работнику университета, его сыну — военнослужащему военной службы правопорядка и их сообщнику.

Задержанный мужчина, который помогал уклонистам. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Их подозревают в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц и в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что сын с отцом, являющимся работником университета, вместе с еще одним сообщником за деньги помогали военнообязанным стать студентами во избежание мобилизации. Они также способствовали их успешному обучению.

Правоохранители задокументировали как один из студентов за 200 долларов был переведен на дневную форму обучения в колледже. Мужчине на тот момент было 26 лет.

"Другому военнообязанному, которому уже исполнилось 35 лет, помогли стать студентом высшего учебного заведения на Киевщине за 1500 долларов США. Мужчина не имел соответствующего военно-учетного документа, но в учебном заведении этого не заметили. За это с него дополнительно взяли 300 долларов США", — говорится в сообщении.

Целью поступления мужчин в учебные заведения было оформление отсрочки от мобилизации.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, за помощь уклонистам будут судить заместителя главы Фонтанского сельсовета Одесской области. Речь идет о Петре Щирбе, который за 4800 долларов обещал призывникам помочь избежать мобилизации.

Также в Украине продолжают ликвидировать схемы для выезда мужчин призывного возраста за границу. Так, с начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 таких преступных групп.