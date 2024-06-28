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У Києві син працівника університету організував схему для ухилення від мобілізації

28 червня 2024 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві викрили схему ухилення від мобілізації через університет
Правоохоронець та працівник університету. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві син через батька, який був працівником університету, організував схему для ухилення від мобілізації. Він допомагав військовозобов’язаним стати студентами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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Схема ухилення від мобілізації

Співробітники Київської міської прокуратури оголосили підозру працівнику університету, його сину — військовослужбовцю військової служби правопорядку та їх спільнику.

У Києві організували нову схему ухилення від мобілізації
Затриманий чоловік, який допомагав ухилянтам. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації. Вони також сприяли їхньому успішному навчанню.

Правоохоронці задокументували як один зі студентів за 200 доларів був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років.

"Іншому військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів США. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів США", — йдеться у повідомленні.

Метою вступу чоловіків до навчальних закладів було оформлення відстрочки від мобілізації. 

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, за допомогу ухилянтам судитимуть заступника голови Фонтанської сільради Одеської області. Йдеться про Петра Щирбу, який за 4800 доларів обіцяв призовникам посприяти в уникненні мобілізації.

Також в Україні продовжують ліквідовувати схеми для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Так, від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 таких злочинних груп. 

Київ
війна
студенти
прокуратура
мобілізація
Університет
ухилянти

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