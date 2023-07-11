В Киеве скандальный ресторан Тищенко "Велюр" прекратил работать: детали

Столичный ресторан "Велюра" приостановил свою работу. Фото: Главком

Знаменитый скандальный ресторан "Велюр", который находится в центре Киева и принадлежит нардепу Николаю Тищенко, не работает. Внутри ресторана нет посетителей, доставку еды тоже невозможно сделать.

Об этом сообщает "Главком".

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"Велюр" приостановил свою работу

Вывеска "Велюр" закрыта черным полиэтиленом так, чтобы не было видно название заведения, посетителей нет ни на летней террасе, ни внутри заведения.

Столичный ресторан "Велюра" приостановил свою работу. Фото: Главком

Хоть в сети и написано, что ресторан работает, но Новинам.LIVE не удалось заказать там столик – номер считается недействительным и дозвониться просто невозможно.

В сети ресторан "Велюр" отмечается открытым для посетителей. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Николай Тищенко готов ехать в Белгород. Он заявил, что ждет только приказа Президента Владимира Зеленского.

Добавим, что во время заседания Верховной Рады, 3 апреля, одиозный депутат Николай Тищенко , возглавляющий временную специальную комиссию (ВСК) по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Гослесагентства, заявил, что защитой лесов и гор должны заниматься ВСУ.