У Києві скандальний ресторан Тищенка "Велюр" припинив працювати: деталі

Столичний ресторан "Велюр" призупинив свою роботу. Фото: Главком

Знаменитий скандальний ресторан "Велюр", який знаходиться в центрі Києва, та належить нардепу Миколі Тищенку, не працює. Усередині ресторану немає відвідувачів, доставку їжі також неможливо зробити.

Про це повідомляє "Главком".

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"Велюр" призупинив свою роботу

Вивіска "Велюр" закрита чорним поліетиленом так, аби не було видно назву закладу, відвідувачів немає ні на літній терасі, ні всередині закладу.

Столичний ресторан "Велюр" призупинив свою роботу. Фото: Главком

Хоч у мережі і написано, що ресторан працює, однак Новинам.LIVE не вдалося замовити там столик — номер вважається недійсним і додзвонитися просто неможливо.

У мережі ресторан "Велюр" зазначається відчиненим для відвідувачів. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Микола Тищенко готовий їхати до Бєлгорода. Він заявив, що чекає лише наказу Президента Володимира Зеленського.

Додамо, що під час засідання Верховної Ради, 3 квітня, одіозний депутат Микола Тищенко, який очолює тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держлісагентства, заявив, що захистом лісів і гір повинні займатися ЗСУ.