Графики отключения 21 ноября — когда не будет света в Киеве

В Киеве отменили аварийные отключения света, — КГВА
В Киеве 21 ноября отменили аварийные отключения света. Однако в области будут действовать почасовые отключения.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА) и ДТЭК.
Отключение света в Киеве 21 ноября
В КМВА заявили, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить в столице отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Таким образом, в городе и области отменили аварийные отключения, однако применили почасовые.
"По состоянию на данный момент аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", — говорится в сообщении.
В то же время в ДТЭК показали обновленные графики отключений на 21 ноября. По указанию Укрэнерго к 11:00 добавилась +1 очередь отключений.
Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что в четырех областях вводят аварийные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.
Кроме того, графики отключений сегодня будут действовать в Одессе с 6:00 до 23:00. Потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
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