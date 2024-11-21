Графики отключения 21 ноября — когда не будет света в Киеве

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве 21 ноября отменили аварийные отключения света. Однако в области будут действовать почасовые отключения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА) и ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 21 ноября

В КМВА заявили, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить в столице отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Таким образом, в городе и области отменили аварийные отключения, однако применили почасовые.

"По состоянию на данный момент аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", — говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК показали обновленные графики отключений на 21 ноября. По указанию Укрэнерго к 11:00 добавилась +1 очередь отключений.

График отключения света в Киеве 21 ноября. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской области 21 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что в четырех областях вводят аварийные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.

Кроме того, графики отключений сегодня будут действовать в Одессе с 6:00 до 23:00. Потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.