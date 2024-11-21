Графіки відключення 21 листопада — коли не буде світла у Києві

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві 21 листопада скасували аварійні відключення світла. Однак, в області діятимуть погодинні відключення.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) та ДТЕК.

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Відключення світла в Києві 21 листопада

У КМВА заявили, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Таким чином, в місті та області скасували аварійні відключення, однак застосували погодинні.

"Станом на цю хвилину аварійні відключення електроенергії скасовані. Енергетики переходять на погодинні відключення. Слідкуйте за наступними повідомленнями", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК показали оновлені графіки відключень на 21 листопада. За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась +1 черга відключень.

Графік відключення світла у Києві 21 листопада. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 21 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомляло, що у чотирьох областях запроваджують аварійні відключення світла. Це пов'язано з обстрілами російських військ.

Крім того, графіки відключень сьогодні діятимуть в Одесі з 6:00 по 23:00. Споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.