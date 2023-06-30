Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды, — Укргидрометцентр arrow

В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды, — Укргидрометцентр

30 июня 2023 12:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды, — Укргидрометцентр
Женщина в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 июня, во второй половине дня в Киеве ожидается ухудшение погоды. В столице будут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Ухудшение погоды в Киеве

Синоптики рассказали, что в Киеве объявлен первый уровень опасности.

"Во второй половине дня 30 июня грозы", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

К тому же в городе ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

В КГГА отреагировали на угрозу

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в течение недели гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Они проверяют места возможных подтоплений перед каждым предупреждением об ухудшении погоды.

"Дорожники имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации", — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в "Киевавтодор" по телефону 0442847419.

Пост
Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

Также мы писали, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз