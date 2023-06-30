В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды, — Укргидрометцентр

Женщина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 июня, во второй половине дня в Киеве ожидается ухудшение погоды. В столице будут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ухудшение погоды в Киеве

Синоптики рассказали, что в Киеве объявлен первый уровень опасности.

"Во второй половине дня 30 июня грозы", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

К тому же в городе ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

В КГГА отреагировали на угрозу

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в течение недели гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Они проверяют места возможных подтоплений перед каждым предупреждением об ухудшении погоды.

"Дорожники имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации", — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в "Киевавтодор" по телефону 0442847419.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

Также мы писали, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.