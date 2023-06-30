У Києві сьогодні очікується різке погіршення погоди, — Укргідрометцентр

Жінка під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 червня, у другій половині дня в Києві очікується погіршення погоди. У столиці будуть потужні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погіршення погоди в Києві

Синоптики розповіли, що у Києві оголошено перший рівень небезпеки.

"У другій половині дня 30 червня грози", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві. Фото: Укргідрометцентр

До того ж у місті очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с.

У КМДА відреагували на загрозу

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що протягом тижня гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Вони перевіряють місця можливих підтоплень перед кожним попередженням про погіршення погоди.

"Дорожники мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації", — йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що в разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів потрібно звертатися до "Київавтодору" за телефоном 0442847419.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.

Також ми писали, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.