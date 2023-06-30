У Києві сьогодні очікується різке погіршення погоди, — Укргідрометцентр
Сьогодні, 30 червня, у другій половині дня в Києві очікується погіршення погоди. У столиці будуть потужні грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погіршення погоди в Києві
Синоптики розповіли, що у Києві оголошено перший рівень небезпеки.
"У другій половині дня 30 червня грози", — йдеться у повідомленні.
До того ж у місті очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с.
У КМДА відреагували на загрозу
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що протягом тижня гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Вони перевіряють місця можливих підтоплень перед кожним попередженням про погіршення погоди.
"Дорожники мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації", — йдеться у повідомленні.
В адміністрації додали, що в разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів потрібно звертатися до "Київавтодору" за телефоном 0442847419.
Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.
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