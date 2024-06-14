В Киеве 14 июня свет будут выключать раньше

Работник электросетей. Фото: ДТЭК

В Киеве 14 июня свет будут выключать, начиная с 14:00 часов и до 22:00. Это на несколько часов раньше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 14 июня

"По указанию Укрэнерго, сегодня, 14 июня, графики почасовых отключений в столице начнут действовать раньше – с 14:00 и до 22:00", – заявили в КМВА.

Сообщение начальника КМВА Сергея Попко в Telegram

Начальник КМВА Сергей Попко попросил граждан и жителей столицы экономно потреблять электроэнергию и экономить ее.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 14 июня, по всей территории Украины будут введены графики отключения света. Они будут действовать с 18:00 до 22:00. Также в связи с погодными условиями утром были обесточены три населенных пункта в Сумской области.

В Украине скоро отключения света могут стать более частыми и длинными по протяженности. Это может произойти из-за ремонта шести энергоблоков на атомных станциях.