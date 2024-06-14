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В Киеве сегодня раньше выключат свет — в КМВА назвали часы

14 июня 2024 14:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве 14 июня свет будут выключать раньше
Работник электросетей. Фото: ДТЭК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киеве 14 июня свет будут выключать, начиная с 14:00 часов и до 22:00. Это на несколько часов раньше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в пятницу, 14 июня.

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"По указанию Укрэнерго, сегодня, 14 июня, графики почасовых отключений в столице начнут действовать раньшес 14:00 и до 22:00", – заявили в КМВА.

Пост Попко
Сообщение начальника КМВА Сергея Попко в Telegram

Начальник КМВА Сергей Попко попросил граждан и жителей столицы экономно потреблять электроэнергию и экономить ее.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 14 июня, по всей территории Украины будут введены графики отключения света. Они будут действовать с 18:00 до 22:00. Также в связи с погодными условиями утром были обесточены три населенных пункта в Сумской области.

В Украине скоро отключения света могут стать более частыми и длинными по протяженности. Это может произойти из-за ремонта шести энергоблоков на атомных станциях.

отключения света
Киев
электроэнергия
Киевская область
Укрэнерго
Минэнерго