У Києві 14 червня світло вимикатимуть раніше

У Києві сьогодні раніше вимкнуть світло — у КМВА назвали години
У Києві 14 червня світло вимикатимуть, почиинаючи з 14:00 години і до 22:00. Це на кілька годин раніше ніж в попередні дні.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у п'ятницю, 14 червня.
Відключення світла в Києві 14 червня
"За вказівкою Укренерго, сьогодні, 14 червня, графіки погодинних відключень у столиці почнуть діяти раніше — з 14:00 і до 22:00", — заявили в КМВА.
Начальник КМВА Сергій Попко попросив громадян та жителів столиці ощадливо споживати електроенергію та економити її.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 14 червня, по всій території України будуть запроваджені графіки відключення світла. Вони діятимуть з 18:00 до 22:00. Також у зв'язку із погодніми умовами вранці було знеструмлено три населених пункти на Сумщині.
В Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю. Це може статися через ремонт шести енергоблоків на атомних станціях.
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