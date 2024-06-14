У Києві 14 червня світло вимикатимуть раніше

Працівник електромереж. Фото: ДТЕК

У Києві 14 червня світло вимикатимуть, почиинаючи з 14:00 години і до 22:00. Це на кілька годин раніше ніж в попередні дні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у п'ятницю, 14 червня.

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Відключення світла в Києві 14 червня

"За вказівкою Укренерго, сьогодні, 14 червня, графіки погодинних відключень у столиці почнуть діяти раніше — з 14:00 і до 22:00", — заявили в КМВА.

Допис начальника КМВА Сергія Попко в Telegram

Начальник КМВА Сергій Попко попросив громадян та жителів столиці ощадливо споживати електроенергію та економити її.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 14 червня, по всій території України будуть запроваджені графіки відключення світла. Вони діятимуть з 18:00 до 22:00. Також у зв'язку із погодніми умовами вранці було знеструмлено три населених пункти на Сумщині.

В Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю. Це може статися через ремонт шести енергоблоків на атомних станціях.