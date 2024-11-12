Отсрочка от мобилизации – в Киеве мужчины стоят в очередях в ЦПАУ по несколько дней

Военнообязанные мужчины пришли за отсрочкой. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 ноября, в Киеве в Деснянском районе возле Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) мужчины выстроились в длинные очереди. Они пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Мужчины целыми днями стоят в очередях

В ЦПАУ военнообязанные пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации. Признаются, что дежурят под зданием уже несколько дней.

Мужчины говорят, что приезжают утром и остаются до позднего вечера, а некоторые, чтобы быть первыми, занимают очередь с ночи.

Мужчины в очереди. Фото: Новини.LIVE

Чтобы все-таки попасть на прием, мужчины решили создать бумажные списки, поскольку электронных очередей нет.

Очередь в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на возобновление отсрочки дали всего неделю, говорит один из посетителей. Это катастрофически мало времени.

"В пять утра я уже был 249-м в очереди. Какая возможность у меня получить эту отсрочку? Никакая. Или ставить здесь палатку и ночевать", — сказал один из посетителей.

Мужчины говорят, что этой ночью возле ЦНАПа дежурили около 40 автомобилей.

Напомним, в приложении "Резерв+" произошло обновление. Теперь там можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации некоторым категориям мужчин.

Ранее юрист предупреждала украинцев о необходимости обновления отсрочки от мобилизации и назвала сроки.