Отсрочка от мобилизации – в Киеве мужчины стоят в очередях в ЦПАУ по несколько дней

В Киеве сотни мужчин выстроились в очереди возле ЦПАУ — фото
Во вторник, 12 ноября, в Киеве в Деснянском районе возле Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) мужчины выстроились в длинные очереди. Они пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Мужчины целыми днями стоят в очередях
В ЦПАУ военнообязанные пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации. Признаются, что дежурят под зданием уже несколько дней.
Мужчины говорят, что приезжают утром и остаются до позднего вечера, а некоторые, чтобы быть первыми, занимают очередь с ночи.
Чтобы все-таки попасть на прием, мужчины решили создать бумажные списки, поскольку электронных очередей нет.
Кроме того, на возобновление отсрочки дали всего неделю, говорит один из посетителей. Это катастрофически мало времени.
"В пять утра я уже был 249-м в очереди. Какая возможность у меня получить эту отсрочку? Никакая. Или ставить здесь палатку и ночевать", — сказал один из посетителей.
Мужчины говорят, что этой ночью возле ЦНАПа дежурили около 40 автомобилей.
Напомним, в приложении "Резерв+" произошло обновление. Теперь там можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации некоторым категориям мужчин.
Ранее юрист предупреждала украинцев о необходимости обновления отсрочки от мобилизации и назвала сроки.
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