Відстрочка від мобілізації –у Києві чоловіки стоять в чергах до ЦНАПу по кілька днів

Військовозобов'язані чоловіки прийшли за відстрочкою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 12 листопада, в Києві у Деснянському районі біля Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чоловіки вишикувалися в довжелезні черги. Вони намагаються оформити або продовжити відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У ЦНАПі військовозобов'язані намагаються оформити або продовжити відстрочку від мобілізації. Зізнаються, що чергують під будівлею вже кілька днів поспіль.

Чоловіки кажуть, що приїжджають вранці і залишаються до пізнього вечора, а дехто, аби бути першим, займає чергу з ночі.

Чоловіки у черзі. Фото: Новини.LIVE

Щоб все ж потрапити на прийом, чоловіки вирішили створити паперові списки, оскільки електронних черг немає.

Черга у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на поновлення відстрочки дали лише тиждень, каже один із відвідувачів. Мовляв, це катастрофічно мало часу.

"О п'ятій ранку я вже був 249-м у черзі. Яка можливість у мене отримати цю відстрочку? Ніяка. Або ставити тут палатку й ночувати", — каже один з відвідувачів.

Чоловіки кажуть, що цієї ночі біля ЦНАПу чергували близько 40 авто.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації деяким категоріям чоловіків.

Раніше юристка попереджала українців про необхідність оновлення відстрочки від мобілізації та назвала терміни.