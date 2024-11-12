Відстрочка від мобілізації –у Києві чоловіки стоять в чергах до ЦНАПу по кілька днів

У Києві сотні чоловіків вишикувалися в черги біля ЦНАПу — фото
У вівторок, 12 листопада, в Києві у Деснянському районі біля Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чоловіки вишикувалися в довжелезні черги. Вони намагаються оформити або продовжити відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Чоловіки цілими днями стоять у чергах
У ЦНАПі військовозобов'язані намагаються оформити або продовжити відстрочку від мобілізації. Зізнаються, що чергують під будівлею вже кілька днів поспіль.
Чоловіки кажуть, що приїжджають вранці і залишаються до пізнього вечора, а дехто, аби бути першим, займає чергу з ночі.
Щоб все ж потрапити на прийом, чоловіки вирішили створити паперові списки, оскільки електронних черг немає.
Крім того, на поновлення відстрочки дали лише тиждень, каже один із відвідувачів. Мовляв, це катастрофічно мало часу.
"О п'ятій ранку я вже був 249-м у черзі. Яка можливість у мене отримати цю відстрочку? Ніяка. Або ставити тут палатку й ночувати", — каже один з відвідувачів.
Чоловіки кажуть, що цієї ночі біля ЦНАПу чергували близько 40 авто.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації деяким категоріям чоловіків.
Раніше юристка попереджала українців про необхідність оновлення відстрочки від мобілізації та назвала терміни.
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