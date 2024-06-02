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В Киеве сотни людей пришли на церемонию прощания с павшей парамедиком Ириной Цыбух

2 июня 2024 15:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве попрощались с Ириной "Чека" Цыбух
Церемония прощания с Ириной Цыбух. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве возле Михайловского собора завершилась церемония прощания с парамедиком Ириной "Чекой" Цыбух. После отпевания гроб с телом девушки отнесли на Майдан Незалежности, где проходит посвященный ее памяти концерт.

Корреспондент Новини.LIVE побывала на месте событий.

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В Киеве продолжается прощание с павшей в бою Героиней Ириной Цыбух на псевдо "Чека". На церемонию пришли родные и друзья девушки, боевые товарищи, а также сотни неравнодушных людей.

Девушку отпели в Михайловском соборе, после чего гроб понесли на Майдан Незалежности. Там, согласно пожеланию павшей Героини, состоится концерт из 10 украинских песен над ее гробом.

Их исполняет подруга Марина.

Что известно об Ирине Цыбух

В гражданской жизни Ирина работала менеджером на "Суспільном". Она реализовала образовательные проекты в Донецкой и Луганской области. С 2015 года ездила на фронт как военный парамедик.

25 февраля 2022 года Ирина вернулась в Киевскую область и присоединилась к добровольческому батальону "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

"Ирина много времени посвящала обсуждению темы мемориализации военных. Теперь задача этой страны — сохранить память о ней", — написала в соцсети Х госпитальер Екатерина Галушка.

Ирина "Чека" Цыбух погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая. Она не дожила несколько дней до дня рождения. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

"Мы были знакомы с 2022 года, с начала вторжения. Написала нам, что всех нас очень любит, но не успевает заехать на базу", — сказал один из боевых товарищей Ирины.

бойові нагороди
Фото и награды Ирины Цыбух. Фото: Новини.LIVE
собратья погибшей
Боевые товарищи Ирины Цыбух. Фото: Новини.LIVE
прощание на Майдане
Гроб на Майдане Незалежности. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. "Госпитальерша" погибла за несколько дней до своего Дня рождения.

Также стало известно, что Ирина Цыбух с позывным "Чека" написала посмертное письмо. Это произошло за год до гибели во время ротации в Харьковской области 29 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть 25-летнего боевого медика Ирины Цыбух. Он выразил соболезнования побратимам и родным девушки.

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