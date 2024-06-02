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У Києві сотні людей прийшли на церемонію прощання з полеглою парамедикинею Іриною Цибух

2 червня 2024 15:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві попрощалися з Іриною "Чека" Цибух
Церемонія прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві біля Михайлівського собору завершилася церемонія прощання з парамедикинею Іриною "Чекою" Цибух. Після відспівування труну з тілом дівчини віднесли на Майдан Незалежності, де відбувається присвячений її пам'яті концерт. 

Кореспондент Новини.LIVE побувала на місці події.

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У Києві продовжується прощання з полеглою у бою Героїнею Іриною Цибух на псевдо "Чека". На церемонію прийшли рідні та друзі дівчини, бойові побратими, а також сотні небайдужих людей.

Дівчину відспівали у Михайлівському соборі, після чого труну понесли на Майдан Незалежності. Там, згідно з побажанням полеглої Героїні, відбудеться концерт з 10 українських пісень над її труною.

 Їх виконує подруга дівчини Марина.

Що відомо про Ірину Цибух

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному". Вона реалізовувала освітні проєкти в Донецькій і Луганській області. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та приєдналася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

"Ірина багато часу присвячувала обговоренню теми меморіалізації військових. Тепер завдання цієї країни — зберегти пам'ять про неї", — написала у соцмережі Х госпітальєрка Катерина Галушка.

Ірина "Чека" Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. Вона не дожила кілька днів до свого дня народження. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

"Ми були знайомі з 2022 року, від початку вторгнення. Написала нам, що всіх нас дуже любить, але не встигає заїхати на базу", — сказав один з побратимів Ірини.

прощання з Іриною Цибух
Фотографія та ордени полеглої Героїні. Фото: Новини.LIVE
побратими загиблої
Бойові побратими Ірини Цибух. Фото: Новини.LIVE 
прощання на Майдані
Труна на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.

Також стало відомо, що Ірина Цибух з позивним "Чека" написала посмертного листа. Це сталося за рік до її загибелі під час ротації в Харківської області 29 травня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть 25-річної бойової медикині Ірини Цибух. Він висловив співчуття побратимам та рідним дівчини.

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