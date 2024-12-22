В Киеве 22 декабря прошла акция Free Azov

Участники акции Free Azov с плакатами. Фото: Новини.LIVE

В центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Их цель — напомнить о необходимости в обменах украинских военнопленных для скорейшего возвращения домой.

На месте происшедшего в воскресенье, 22 декабря, побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Поддержать украинских военнопленных собрались сотни человек. Это родственники, друзья и боевые товарищи воинов, которые сейчас находятся в плену.

Люди держат в руках плакаты, на которых можно увидеть надписи "Полон вбиває", "Полон для героїв — ганьба для світу", "Ви їх надія за свободу" и так далее.

Прохожие также выражают свою поддержку участникам акции. Водители автомобилей сигналят, чтобы показать родным и друзьям пленных, что они не одиноки.

Митинг участников акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Участники акции стоят вдоль улицы. Фото: Новини.LIVE

Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Автоколонна участников акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Участники акции у подземного перехода. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, находящиеся сейчас в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.

Напомним, что командование РФ дало военным циничный приказ. Захватчикам приказали расстреливать украинских пленных.