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В Киеве сотни людей собрались на акцию поддержки пленных — фото

22 декабря 2024 13:37
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве 22 декабря прошла акция Free Azov
Участники акции Free Azov с плакатами. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Их цель — напомнить о необходимости в обменах украинских военнопленных для скорейшего возвращения домой.

На месте происшедшего в воскресенье, 22 декабря, побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Поддержать украинских военнопленных собрались сотни человек. Это родственники, друзья и боевые товарищи воинов, которые сейчас находятся в плену.

Люди держат в руках плакаты, на которых можно увидеть надписи "Полон вбиває", "Полон для героїв — ганьба для світу", "Ви їх надія за свободу" и так далее.

Прохожие также выражают свою поддержку участникам акции. Водители автомобилей сигналят, чтобы показать родным и друзьям пленных, что они не одиноки.

Азов
Митинг участников акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE
поддержка Азовая
Участники акции стоят вдоль улицы. Фото: Новини.LIVE
акция в поддержку Азова
Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE
поддержка азовцев
Автоколонна участников акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE
поддержка Азовая
Участники акции у подземного перехода. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, находящиеся сейчас в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.

Напомним, что командование РФ дало военным циничный приказ. Захватчикам приказали расстреливать украинских пленных.

Киев акция пленные полк "Азов" война в Украине

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