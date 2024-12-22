У Києві 22 грудня пройшла акція Free Azov

Учасники акції Free Azov з плакатами. Фото: Новини.LIVE

У центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Їхня мета — нагадати про потребу в обмінах українських військовополонених задля їх якнайшвидшого повернення додому.

На місці події, яка відбулася в неділю, 22 грудня, побувала кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція Free Azov у Києві

Підтримати українських військовополонених зібралися сотні людей. Це родиці, друзі та бойові побратими воїнів, які наразі перебувать у полоні.

Люди тримають в руках плакати, на яких можна побачити написи "Полон вбиває", "Полон для героїв — ганьба для світу", "Ви їх надія на волю" і так далі.

Перехожі також висловлюють свою підтримку учасникам акції. Водії автомобілів сигналять, щоб показати рідним і друзям полонених, що вони не самотні.

Мітинг учасників акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції стоять вздовж вулиці. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Автоколона учасників акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції біля підземного переходу. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що на початку 2025 року за підтримкою Комітету ВР з прав людини українські полонені, що зараз перебувають у полоні у РФ, отримають посилки. Україна вже домовилась про це з росіянами.

Нагадуємо, що командування РФ дало військовим цинічний наказ. Загарбникам наказали розстрілювати українських полонених.