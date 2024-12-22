У Києві 22 грудня пройшла акція Free Azov

У Києві сотні людей зібралися на акцію підтримки полонених — фото
У центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Їхня мета — нагадати про потребу в обмінах українських військовополонених задля їх якнайшвидшого повернення додому.
На місці події, яка відбулася в неділю, 22 грудня, побувала кореспондентка Новини.LIVE.
Акція Free Azov у Києві
Підтримати українських військовополонених зібралися сотні людей. Це родиці, друзі та бойові побратими воїнів, які наразі перебувать у полоні.
Люди тримають в руках плакати, на яких можна побачити написи "Полон вбиває", "Полон для героїв — ганьба для світу", "Ви їх надія на волю" і так далі.
Перехожі також висловлюють свою підтримку учасникам акції. Водії автомобілів сигналять, щоб показати рідним і друзям полонених, що вони не самотні.
Раніше ми писали, що на початку 2025 року за підтримкою Комітету ВР з прав людини українські полонені, що зараз перебувають у полоні у РФ, отримають посилки. Україна вже домовилась про це з росіянами.
Нагадуємо, що командування РФ дало військовим цинічний наказ. Загарбникам наказали розстрілювати українських полонених.
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