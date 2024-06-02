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В Киеве сотни горожан вышли на акцию в поддержку пленных азовцев— репортаж Новини.LIVE

2 июня 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве прошла масштабная акция FreeAzov - сотни горожан вышли на митинг
Участники акции в поддержку пленных на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве, в воскресенье, 2 июня, прошла очередная акция в поддержку гражданских украинцев и бойцов полка "Азов", которые до сих пор находятся в российском плену. Мероприятие прошло на Михайловской площади столицы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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В Киеве прошла акция в поддержку пленных украинцев

  • киев митинг азов
    Баннер в поддержку акции FreeAzov. Источник: Новини.LIVE
  • полк азов акция киев
    Участники акции. Источник: Новини.LIVE
  • украина полк азов акция
    Военный автомобиль во время автопробега. Источник: Новини.LIVE
  • где азов акция киев
    Участники акции. Источник: Новини.LIVE
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На акцию вышли около сотни людей, чьи родные и близкие насильно содержатся в российских застенках и тюрьмах. Цель пикета — привлечь внимание общества и мирового сообщества к проблеме возвращения гражданских пленников.

  • митинг азов 1+1
    Ведущая канала 1+1 Маричка Падалко на митинге. Источник: Новини.LIVE
  • полк азов митинг киев
    Участники акции. Источник: Новини.LIVE
  • уволите азов киев
    Участники акции. Источник: Новини.LIVE
  • freeazov киев
    Одна из участников акции. Источник: Новини.LIVE
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Среди участников акции заметно и публичных людей. Одна из них – телеведущая канала 1+1 Маричка Падалко. По словам медийщицы, родственникам пленных важно знать, что они не сами. А эти воскресные акции — отличный повод показать, что украинцам не безразличны чужие проблемы.

"Мы мало что можем для них сделать, когда они столкнулись с таким горем, но показать, что мы думаем о них, что мы их поддерживаем и ждем возвращения их родных домой — это большая сила. Поэтому такие акции уже стали своеобразной "воскресной терапией", — говорит она.

Напомним, что ранее столь масштабная акция прошла в Одессе, где люди собрались в центре города, чтобы поддержать военнопленных азовцев.

Митинг в поддержку украинских пленников прошел и в США: в Нью-Йорке и Вашингтоне проживающие в городах украинцы призвали мировое сообщество и власти страны усилить давление на Россию ради возвращения военнопленных.

Украина
Киев
митинг
пленные
война в Украине
акция
полк "Азов"

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