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У Києві сотні містян вийшли на акцію на підтримку полонених азовців — репортаж Новини.LIVE

2 червня 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві пройшла масштабна акція FreeAzov — сотні містян вийшли на мітинг
Учасники акції на підтримку полонених на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві, в неділю, 2 червня, відбулася чергова акція на підтримку цивільних українців та бійців полку "Азов", які досі перебувають в російському полоні. Захід відбувся на Михайлівський площі столиці. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE  з місця події.

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У Києві пройшла акція на підтримку полонених українців

  • київ мітинг азов
    Баннер на підтримку акції FreeAzov. Джерело: Новини.LIVE
  • полк азов акція київ
    Учасники акції. Джерело: Новини.LIVE
  • україна полк азов акція
    Військове авто під час автопробігу. Джерело: Новини.LIVE
  • де азов акція київ
    Учасники акції. Джерело: Новини.LIVE
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На акцію вийшли близько сотні людей, чиї рідні та близькі насильно утримуються в російських катівнях та тюрмах. Мета пікету — привернути увагу суспільства та світової спільноти до проблеми повернення цивільних бранців. 

  • мітинг азов 1+1
    Ведуча каналу 1+1 Марічка Падалко на мітингу. Джерело: Новини.LIVE
  • полк азов мітинг київ
    Учасники акції. Джерело: Новини.LIVE
  • звільніть азов київ
    Учасники акції. Джерело: Новини.LIVE
  • freeazov київ
    Одна з учасниць акції. Джерело: Новини.LIVE
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Серед учасників акції помітно й публічних людей. Одна з них — телеведуча каналу 1+1 Марічка Падалко. За словами медійниці, родичам полонених важливо знати, що вони — не самі. А ці недільні акції — чудовий привід показати, що українцям не байдуже на чужі проблеми.

"Ми мало що можемо для них зробити, коли вони зіштовхнулися з таким горем, але показати, що ми думаємо про них, що ми їх підтримуємо і чекаємо повернення їхніх рідних додому — це велика сила. Тому такі акції вже стали своєрідною "недільною терапією", — каже вона. 

Нагадаємо, що раніше така масштабна акція пройшла в Одесі, де люди зібралися в центрі міста, аби підтримати військовополонених азовців.

Мітинг на підтримку українських бранців пройшов і у США: у Нью-Йорку та Вашингтоні українці, які проживають у містах, закликали світову спільноту та владу країни посилити тиск на Росію заради повернення військовополонених.

Україна
Київ
мітинг
полонені
війна в Україні
акція
полк "Азов"

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