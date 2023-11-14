В Киеве вспышка скарлатины — в некоторых школах объявили карантин

Вспышка скарлатины среди детей в школах. Фото: Pexels

В Киеве из-за вспышки скарлатины некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Чаще это заболевание поражает именно детей.

Об этом пишет Главком.

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Из-за выявленных случаев скарлатины в столице большое количество школьников остаются учиться из дома, потому что чаще всего это заболевание поражает детей.

Министерство здравоохранения пока никак официально не прокомментировало эту вспышку острой инфекционной болезни.

Что известно о скарлатине

Инкубационный период болезни длится 1-12 дней, однако может развиваться и быстрее — 2-7 дней. Сначала у человека появляется ангина, а на языке образуется белое наслоение, которое исчезает через два-три дня.

Заболевание характеризуют острым началом болезни, проявляющейся в ярко выраженной интоксикации организма, повышении температуры, сильной боли в горле, особенно при глотании.

К второстепенным признакам относят головную боль, общую слабость, рвоту, сухость кожи.

Главным симптомом скарлатины является сыпь на теле — на второй-третий день заболевания. Преимущественно он концентрируется на изгибающих поверхностях конечностей, естественных складках, шее, сбоку туловища и животе.

Преимущественно сыпь появляется на нижней части живота, в паховой зоне, на ягодицах и внутренних поверхностях конечностей.

Скарлатина передается преимущественно воздушно-капельным путем, однако и случаи передачи контактно-бытовым путем через игрушки или пищу.

Госпиталь при болезни

При скарлатине находиться в больнице не обязательно, можно лечиться на дому. Следует соблюдать постельный режим и все рекомендации врача — в обязательном порядке больной принимает антибиотики.

Если болезнь протекает тяжело, с осложнениями, то по эпидемическим показаниям рекомендуется госпиталь. Среди осложнений скарлатины — болезни почек, гломерулонефрит, проблемы с сердцем и суставами.

Однако ранняя диагностика болезни поможет избежать развития осложнений.

Для того чтобы облегчить состояние больного скарлатиной, врачи рекомендуют полоскать ротовую полость и использовать препараты, снимающие зуд в местах высыпания.

Напомним, что в Украине за последние две недели зафиксирована вспышка гепатита А в нескольких областях. Причиной этого могут быть низкий иммунитет, немытые руки, затопление территорий и осенне-зимний период, когда вирус гепатита А особенно активен.