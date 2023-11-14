У Києві спалах скарлатини — у деяких школах оголосили карантин

Спалах скарлатини серед дітей у школах. Фото: Pexels

У Києві через спалах скарлатини деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Найчастіше це захворювання вражає саме дітей.

Про це пише Главком.

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Спалах скарлатини у Києві

Через виявлені випадки скарлатини у столиці велика кількість школярів лишаються навчатися з дому, бо найчастіше це захворювання вражає дітей.

Міністерство охорони здоров'я поки ніяк офіційно не прокоментувало цей спалах гострої інфекційної хвороби.

Що відомо про скарлатину

Інкубаційний період хвороби триває 1-12 днів, проте може розвиватися й швидше — 2-7 днів. Спершу у людини з’являється ангіна, а на язику утворюється біле нашарування, яке зникає за два-три дні.

Захворювання характеризують гострим початком хвороби, що проявляється в яскраво вираженій інтоксикації організму, підвищенні температури, сильному болі в горлі, особливо при ковтанні.

До другорядних ознак відносять головний біль, загальну слабкість, блювоту, сухість шкіри.

Головним симптомом скарлатини є висипи на тілі — на другий-третій день захворювання. Переважно він концентрується на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, шиї, збоку тулуба та на животі.

Переважно висипи з’являються на нижній частині живота, у паховій зоні, на сідницях та внутрішніх поверхнях кінцівок.

Скарлатина передається переважно повітряно-крапельним шляхом, проте є випадки передачі контактно-побутовим шляхом, через іграшки чи їжу.

Ушпиталення при хворобі

При скарлатині перебувати в лікарні не обов'язково, можна лікуватися вдома. Варто дотримуватися постільного режиму і всіх рекомендацій лікаря — в обов'язковому порядку хворий приймає антибіотики.

Якщо хвороба перебігає важко, з ускладненнями, то за епідемічними показаннями рекомендується ушпиталення. Серед ускладнень скарлатини — хвороби нирок, гломерулонефрит, проблеми з серцем та суглобами.

Проте рання діагностика хвороби допоможе уникнути розвитку ускладнень.

Для того щоб полегшити стан хворого на скарлатину, лікарі рекомендують полоскати ротову порожнину і використовувати препарати, які знімають свербіж у місцях висипання.

Нагадаємо, що в Україні за останні два тижні зафіксували спалах гепатиту А у кількох областях. Причиною цього можуть бути низький імунітет, немиті руки, затоплення територій та осінньо-зимовий період, коли вірус гепатиту А особливо активний.