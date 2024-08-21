Пожар в ТЦ Городок в Киеве 21 августа — на месте есть спасатели

В Киеве вспыхнул пожар в ТЦ "Городок"
21 августа 2024 08:30
Пожар в ТЦ "Городок" в Киеве. Фото: скриншот с видео
В киевском торговом центре "Gorodok Gallery" в среду, 21 августа, начался сильный пожар. Пока причины возгорания неизвестны, на место прибыли пожарные.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Местные паблики сообщили, что с утра 21 августа начался пожар в ТЦ. Не понятно из-за чего вспыхнул пожар, однако на видео, которые опубликовали очевидцы, видно, что огонь распространяется на фасаде ТЦ. В частности пылает баннер, который покрывает здание
На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.
Сейчас над ТЦ в Оболонском районе поднимаются столбы черного дыма.
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