Пожар в ТЦ Городок в Киеве 21 августа — на месте есть спасатели

Пожар в ТЦ "Городок" в Киеве. Фото: скриншот с видео

В киевском торговом центре "Gorodok Gallery" в среду, 21 августа, начался сильный пожар. Пока причины возгорания неизвестны, на место прибыли пожарные.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар в ТЦ "Городок" в Киеве

Местные паблики сообщили, что с утра 21 августа начался пожар в ТЦ. Не понятно из-за чего вспыхнул пожар, однако на видео, которые опубликовали очевидцы, видно, что огонь распространяется на фасаде ТЦ. В частности пылает баннер, который покрывает здание

На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас над ТЦ в Оболонском районе поднимаются столбы черного дыма.