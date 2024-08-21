Пожежа у ТЦ Городок в Києві 21 серпня — на місці є рятувальники

Пожежа в ТЦ "Городок" у Києві. Фото: скриншот з відео

У київському торговельному центрі "Gorodok Gallery" у середу, 21 серпня, почалася сильна пожежа. Наразі причини загоряння невідомі, на місце прибули пожежники.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві пабліки повідомили, що зранку 21 серпня почалася пожежа в ТЦ. Не зрозуміло через що спалахнула пожежа, однак на відео, які опублікували очевидці, видно, що вогонь поширюється на фасаді ТЦ. Зокрема палає банер, який вкриває будівлю.

На місці працюють пожежники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Натомість над ТЦ в Оболонському районі підіймаються стовпи чорного диму.