В Киеве поймали горе-вора, забывшего на месте преступления свою сумку

Задержанный столичный вор. Фото: патрульная полиция Киева

29-летний киевский злоумышленник обокрал квартиру, в которой забыл рюкзак со своими принадлежностями. А, вернувшись на место преступления за вещами, наткнулся на полицейских.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.

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Подозрительный рюкзак

40-летний житель Киева сообщил на горячую линию полиции 102 о том, что в тамбуре увидел чужой рюкзак, в котором оказались принадлежности для взлома замков.

Полицейские, прибыв на место обнаружения рюкзака, нашли в подъезде мужчину, который и был владельцем рюкзака.

Обворовал и сам себя подставил

Просмотрев камеру наблюдения, правоохранители выяснили детали инцидента.

29-летний злоумышленник обворовал квартиру заявителя, забрав в ней пакет с инструментами. Но на месте преступления мужчина забыл свой рюкзак с принадлежностями для взлома замков и вернулся, чтобы забрать его.

Но забрать рюкзак квартирный вор не успел. Полицейские задержали его и на место инцидента следователей для последующего выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в начале мая в Киеве разоблачили участников группировки, которая производила и сбывала наркотики.